Inter contro la Lazio attenzione alle possibili sanzioni disciplinari: saranno scontate in Supercoppa (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Inter torna in campo domani sera contro la Lazio: occhio alle sanzioni disciplinari Tornerà domani sera in campo l'Inter dopo aver saltato il turno precedente per le note vicende. Nella squadra nerazzurra non ci sarà Hakan Calhanoglu che dovrà scontare un turno di squalifica. I suoi compagni dovranno fare molta attenzione ad eventuali sanzioni disciplinari. In caso di sanzione con relativa squalifica, quest'ultima sarà scontata in Supercoppa Italiana in programma mercoledì contro la Juventus. Particolare attenzione dovrà averla Lautaro Martinez, in diffida, che in caso di cartellino giallo salterebbe la partita di mercoledì ...

