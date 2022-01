Escursione al rifugio Gherardi: 60enne bloccato dal ghiaccio lungo il sentiero (Di sabato 8 gennaio 2022) Ritrovato all’una di notte. L’appello dei tecnici del Cnsas lombardo: «Portate sempre con voi una frontale o una torcia elettrica per illuminare il percorso al buio e pianificate con attenzione l’itinerario». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 gennaio 2022) Ritrovato all’una di notte. L’appello dei tecnici del Cnsas lombardo: «Portate sempre con voi una frontale o una torcia elettrica per illuminare il percorso al buio e pianificate con attenzione l’itinerario».

