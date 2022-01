Volley, quattro positività per Vallefoglia: salta il match contro Conegliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha riscontrato quattro positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il club ha annunciato di aver attivato le varie procedure stabilite dalle disposizioni di legge. Rinviata a data da destinarsi la partita contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il match era previsto originariamente per la giornata di domenica 9 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Megabox Ondulati Del Savioha riscontratoal Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il club ha annunciato di aver attivato le varie procedure stabilite dalle disposizioni di legge. Rinviata a data da destinarsi la partitala Prosecco Doc Imoco. Ilera previsto originariamente per la giornata di domenica 9 gennaio. SportFace.

