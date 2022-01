Sidney Poitier, morto il leggendario attore 94enne: primo afroamericano a vincere un Oscar (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sidney Poitier è morto. Il leggendario attore aveva 94 anni. Nel 1964 vinse l’Oscar come miglior attore, primo afroamericano nella storia. Memorabile in ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs‘ (con due sequel) e ‘Indovina chi viene a cena‘, pellicola che è negli occhi di tutti. Poitier nacque a Miami nel 1927 e fu un caso: i suoi genitori, contadini delle Bahamas, si trovavano in Florida per vendere una partita di pomodori. Tornò a Miami a 13 anni, Sidney, e poi ancora fu la volta di New York: la recitazione era la sua via e iniziò dal teatro per poi arrivare al grande schermo con “Uomo bianco tu vivrai!” di Darryl F. Zanuck. Da lì, anno 1950, i ruoli per Poitier diventano tantissimi ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022). Ilaveva 94 anni. Nel 1964 vinse l’come migliornella storia. Memorabile in ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs‘ (con due sequel) e ‘Indovina chi viene a cena‘, pellicola che è negli occhi di tutti.nacque a Miami nel 1927 e fu un caso: i suoi genitori, contadini delle Bahamas, si trovavano in Florida per vendere una partita di pomodori. Tornò a Miami a 13 anni,, e poi ancora fu la volta di New York: la recitazione era la sua via e iniziò dal teatro per poi arrivare al grande schermo con “Uomo bianco tu vivrai!” di Darryl F. Zanuck. Da lì, anno 1950, i ruoli perdiventano tantissimi ma ...

