Il fine non è il vaccino ma il Green Pass. Dal modello liberale al cinese (Di venerdì 7 gennaio 2022) ... in mancanza di pagamento spontaneo (vedremo il testo del decreto non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero le ordinanze o circolari ministeriali in tal senso). L'obiettivo finale, ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 gennaio 2022) ... in mancanza di pagamento spontaneo (vedremo il testo del decreto non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero le ordinanze o circolari ministeriali in tal senso). L'obiettivo finale, ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Al fine di non creare disservizi ai propri tifosi, si informa che i cancelli del #GewissStadium domani non saran… - ladyonorato : IMPORTANTE: questa comunicazione ha un preciso fine: scatenare il panico e la disperazione fra chi non vuole sottom… - ciropellegrino : Orientamento di #DeLuca non è fare #Dad in #Campania, ma prolungare chiusura natalizia e recuperare a fine anno sco… - adrianamusella : @VincenzoDeLuca : In Campania scuole elementari e medie non riapriranno ma resteranno chiuse fino alla fine di gen… - Fratzen13 : RT @gallina_di: “LA TERZA DOSE NON BASTA, GALLI CURATO CON LE TERAPIE DOMICILIARI” @MassimoGalli51 ????? @LaVeritaWeb GAME OVER! FINE DELLA… -