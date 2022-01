GF Vip, Carmen Russo umilia Nathaly Caldonazzo: “Non mi piacciono quelle che …” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di scontri e litigi tra i vari concorrenti. Alcuni più accesi altri invece, fortunatamente, meno. Nelle ultime ore ad esempio si sta parlando delle critiche rivolte da Carmen Russo all’attrice Nathaly Caldonazzo. Ma, per quale motivo? Cosa è accaduto tra le due donne del reality di Canale 5? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo Come i più fedeli appassionati e sostenitori del noto reality show di Canale 5 già sapranno quello tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo è un rapporto abbastanza complicato. Nel corso delle settimane e delle varie puntate non sono infatti mancati ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di scontri e litigi tra i vari concorrenti. Alcuni più accesi altri invece, fortunatamente, meno. Nelle ultime ore ad esempio si sta parlando delle critiche rivolte daall’attrice. Ma, per quale motivo? Cosa è accaduto tra le due donne del reality di Canale 5? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.controCome i più fedeli appassionati e sostenitori del noto reality show di Canale 5 già sapranno quello traè un rapporto abbastanza complicato. Nel corso delle settimane e delle varie puntate non sono infatti mancati ...

