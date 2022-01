Dakar 2022: la Francia vorrebbe fermare il rally (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Dakar 2022 potrebbe essere fermata per volontà della Francia, ed a dirlo è una fonte più che mai importante. Proprio oggi, il Ministero degli Esteri di Parigi ha ammesso pubblicamente di aver chiesto ad ASO di sospendere la corsa, a seguito dell’esplosione di un veicolo a Jeddah. Sull’episodio sta indagando l’Unità Antiterrorismo transalpina, e le misure di sicurezza locali sono state rafforzate. L’ipotesi dello stop è ancora sul tavolo. La Francia vuole davvero fermare la Dakar 2022? L’esplosione di Jeddah ha coinvolto sei cittadini francesi, uno dei quali, Philippe Boutron, è in coma farmacologico per gravi ferite ad una gamba (le ultime notizie è che il pilota si è risvegliato e l’intervento chirurgico perfettamente riuscito). Le autorità francesi sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lapotrebbe essere fermata per volontà della, ed a dirlo è una fonte più che mai importante. Proprio oggi, il Ministero degli Esteri di Parigi ha ammesso pubblicamente di aver chiesto ad ASO di sospendere la corsa, a seguito dell’esplosione di un veicolo a Jeddah. Sull’episodio sta indagando l’Unità Antiterrorismo transalpina, e le misure di sicurezza locali sono state rafforzate. L’ipotesi dello stop è ancora sul tavolo. Lavuole davverola? L’esplosione di Jeddah ha coinvolto sei cittadini francesi, uno dei quali, Philippe Boutron, è in coma farmacologico per gravi ferite ad una gamba (le ultime notizie è che il pilota si è risvegliato e l’intervento chirurgico perfettamente riuscito). Le autorità francesi sono ...

