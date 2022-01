Con l'aumento dei contagi il governo è pronto a chiudere gli stadi ai tifosi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Ipotesi di stadi a porte chiuse per la Serie A. In Lega Calcio si doveva parlare della situazione dei diritti audiovisivi nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa ma, come era facilmente prevedibile, il tema principale di cui hanno parlato le società di Serie A è stato quello relativo all'emergenza Covid in ottica campionato. L'aspetto più importante è stato quello relativo alla telefonata che il premier Mario Draghi ha fatto al presidente della Federcalcio Gravina, telefonata il cui contenuto è stato poi riportato nell'assemblea della Lega Serie A dal numero uno di Via Rosellini Dal Pino a tutti i presidenti. Nel colloquio, informale e nell'ottica della collaborazione tra le istituzioni, Draghi ha manifestato la preoccupazione del governo in merito ai numeri sempre più pesanti della pandemia, denunciando notizie su come il mondo del ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Ipotesi dia porte chiuse per la Serie A. In Lega Calcio si doveva parlare della situazione dei diritti audiovisivi nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa ma, come era facilmente prevedibile, il tema principale di cui hanno parlato le società di Serie A è stato quello relativo all'emergenza Covid in ottica campionato. L'aspetto più importante è stato quello relativo alla telefonata che il premier Mario Draghi ha fatto al presidente della Federcalcio Gravina, telefonata il cui contenuto è stato poi riportato nell'assemblea della Lega Serie A dal numero uno di Via Rosellini Dal Pino a tutti i presidenti. Nel colloquio, informale e nell'ottica della collaborazione tra le istituzioni, Draghi ha manifestato la preoccupazione delin merito ai numeri sempre più pesanti della pandemia, denunciando notizie su come il mondo del ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Zaia a Draghi: “Con queste condizioni non siamo in grado di reggere”. Ma Bianchi: “Aumento di contagi? Con… - GiovaQuez : Il premier israeliani Bennett: 'Una settimana dopo la somministrazione della quarta dose, sappiamo con maggiore cer… - Agenzia_Ansa : Scuola: presidi, non è una cattiva idea due o tre settimane di Dad a fronte di un piano effettivo 'con obiettivi da… - penultieme : Il discorso è partito dall'aumento della gente che va in montagna o, che so, alle Due Sorelle, senza avere competen… - Il_Mars_ : 1. Azzeramento del tasso di emissione di $ATOM (per farlo è necessario generare rendimento) 2. Aumento di valore co… -