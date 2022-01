Scuole Sardegna, il rientro in classe sarà il 10 gennaio ORDINANZA (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche la Regione Sardegna ha deciso di riprendere le lezioni in presenza lunedì 10 gennaio. Lo prevede un'ORDINANZA firmata dal presidente della Regione Solinas. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche la Regioneha deciso di riprendere le lezioni in presenza lunedì 10. Lo prevede un'firmata dal presidente della Regione Solinas. L'articolo .

