Sciare in Italia, quando serve il Super Green Pass nelle piste da sci? Nuove regole impianti di risalita (Di venerdì 7 gennaio 2022) La variante Omicron fa paura, con i contagi da Covid che in questi giorni, che dovrebbero essere di festa, stanno facendo registrare impennate importanti. La cautela deve quindi essere massima, e infatti il Governo sta continuamente monitorando la situazione per decidere, a mano a mano. Il Consiglio dei ministri, riunitosi in serata, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge, che ha toccato anche gli impianti sciistici. Si è deciso di rendere ancora più stringenti le misure che riguardano in particolare l'uso degli impianti di risalita, i quali saranno ora usufruibili, a prescindere dal "colore" di una Regione, solo a chi è in possesso di Super Green Pass, ovvero a chi è ...

