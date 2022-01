INFAME TRAPPOLA PER IL NO VAX DJOKOVIC. L’Imperatore del Tennis Attirato e poi Bloccato dall’Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO DEL 6 GENNAIO – ORE 13 «Il Tennista numero uno al mondo Novak DJOKOVIC rimarrà a Melbourne almeno fino a lunedì, giorno in cui si attende la decisione sul ricorso presentato dal Tennista serbo contro l’ espulsione che gli impedirebbe di partecipare agli Australian Open. Il Tennista si trova Bloccato al Park Hotel di Carlton da dove non può … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO DEL 6 GENNAIO – ORE 13 «Ilta numero uno al mondo Novakrimarrà a Melbourne almeno fino a lunedì, giorno in cui si attende la decisione sul ricorso presentato dalta serbo contro l’ espulsione che gli impedirebbe di partecipare agli Australian Open. Ilta si trovaal Park Hotel di Carlton da dove non può … proviene da Database Italia.

