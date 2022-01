Focolaio Napoli, c’è la scelta della società: notizia da DAZN! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto fatto presente dallo staff di DAZN a bordo campo, nessun giocatore del Napoli interverrà nel prepartita di Juventus-Napoli. FOTO: Getty Images A seguito delle vicende di quest’oggi legate al possibile rinvio del match e alla difficoltà riscontrata dal Napoli per il Focolaio da Covid-19, la società ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Quindi, nessun calciatore né rappresentante azzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN per rilasciare interviste nel prepartita, a differenza della squadra sfidante. Per la Juventus di Allegri, infatti, ha parlato il centrocampista Federico Bernardeschi. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto fatto presente dallo staff di DAZN a bordo campo, nessun giocatore delinterverrà nel prepartita di Juventus-. FOTO: Getty Images A seguito delle vicende di quest’oggi legate al possibile rinvio del match e alla difficoltà riscontrata dalper ilda Covid-19, laha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Quindi, nessun calciatore né rappresentante azzurro è intervenuto ai microfoni di DAZN per rilasciare interviste nel prepartita, a differenzasquadra sfidante. Per la Juventus di Allegri, infatti, ha parlato il centrocampista Federico Bernardeschi.

