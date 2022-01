Assurdo! Juve-Napoli, l’ASl di Torino se ne lava le mani: “Decide il dipartimento di prevenzione!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juve-Napoli, il direttore della ASL di Torino demanda ogni decisione sulla partita dell’Allianz Stadium al dipartimento di prevenzione. Juve-Napoli, si gioca o non si gioca? dopo l’ultimo giro di tamponi la partita dell’Allianz stadium in programma questa sera sembra fortemente in bilico. Ad aggravare la situazione arrivano le decisioni pilatesche degli organismi deputati, nella fattispecie le ASL. Dopo le “non-decisioni” della ASL di Napoli, arriva l’ennesimo ping -pong da parte della ASL di Torino che rimbalza la patata bollente al dipartimento di prevenzione, come ha spiegato il direttore della stessa ASL di Torino, Carlo Picco, ai microfoni di Radio Marte: “I provvedimenti dei giorni scorsi vanno rispettati, sono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022), il direttore della ASL didemanda ogni decisione sulla partita dell’Allianz Stadium aldi prevenzione., si gioca o non si gioca? dopo l’ultimo giro di tamponi la partita dell’Allianz stadium in programma questa sera sembra fortemente in bilico. Ad aggravare la situazione arrivano le decisioni pilatesche degli organismi deputati, nella fattispecie le ASL. Dopo le “non-decisioni” della ASL di, arriva l’ennesimo ping -pong da parte della ASL diche rimbalza la patata bollente aldi prevenzione, come ha spiegato il direttore della stessa ASL di, Carlo Picco, ai microfoni di Radio Marte: “I provvedimenti dei giorni scorsi vanno rispettati, sono ...

