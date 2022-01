Smart working, circolare Brunetta-Orlando (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo Smart working. Lo rendono noto fonti di governo. “Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti – che vede l’intero mondo del lavoro unito per organizzare lo Smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato, e del Lavoro, Andrea, unaper sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo. Lo rendono noto fonti di governo. “Una grande prova di responsabilità condivisa – continuano le stesse fonti – che vede l’intero mondo del lavoro unito per organizzare loin maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti”. L'articolo ...

Advertising

DadoneFabiana : Sostenere che l’economia non possa girare con un pubblica amministrazione in lavoro agile significa mentire sapendo… - GiovaQuez : Gli over 50 dovranno avere il GP rafforzato al lavoro, obbligo vaccinale per chi non lavora. Ampliamento dell'utili… - AndreaMarcucci : Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tut… - GiorgioMorsut : RT @GiovanniPaglia: Niente quarantena, per non pagare la malattia. Nessun investimento per rendere sicuri scuole e mezzi di trasporto. Zero… - EMAttheWells : RT @francotaratufo2: Draghi e i 'migliori' non sanno che pesci pigliare. A suggerire una soluzione, ci pensa #Conte: 'Si introduca subito… -