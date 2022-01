Scuole | braccio di ferro tra i governatori e il premier Draghi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis L’emergenza provocata dalla quarta ondata covid, continua a far preoccupare il Governatore De Luca. In particolare l’imminente riapertura dellepotrebbe significare un aumento dei contagi ed è quello che De Luca sta cercando di evitare ad ogni costo. Intanto nella giornata di ieri sono scesi i dati del covid per la Campania che nelle ultime 24 ore ha registrato 12.058 positivi su 118.047 test, arrivando al tasso del 10,21%, molto più basso del 13,6% precedente. Quindici i morti, 12 dei quali nelle ultime 48 ore, e scende l’occupazione delle terapie intensive con 57 posti letto occupati (-3) mentre in degenza si passa dai 750 di ieri ai 781 di oggi. Dati che continuano comunque a tenere preoccupate le istituzioni che proseguono a dare risposte a partire da Napoli, dove domani mattina l’ospedale Loreto Mare torna ad essere un edificio del tutto ...

Advertising

Giordano218 : @VaeVictis Sono tornati ed hanno il potere. Chi si rifiuterà di farsi vaccinare sarà uno scarto della società. Già… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole braccio

Cronache Salerno

... cinque giovani dipendenti, tutte donne, di cui una, quella al centro, con un bambino in. ... in quel momento, è quella di aiuto parrucchiera, studia alleserali e inizia a pensare a un'...Un colpo netto, un botto e la Madonna con il Bambinello insi sono ritrovati entrambi senza ... a due passi dalle nuoveelementari in costruzione e quasi ultimate. Individuato il gruppo ...Numeri che sarebbero contenuti nella scuola dell'infanzia, per crescere fino a un numero minimo di 3-5 casi per le medie e superiori. Confermato, almeno per il momento, il rientro in classe per il 10 ...Mario Draghi dice no ai governatori sul rinvio dell'apertura della scuola. Difende le lezioni in presenza, allontana la Dad e sceglie di puntare su altre ...