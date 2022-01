“Rinviate due giornate” | Serie A | la questione arriva al Governo

Advertising

MaQualeFrizione : @RaffaeleDSa Esatto Raff, chi sta ai piani alti della Lega purtroppo è incapace e incompetente, andrebbero rinviate… - FuianoFederico : Da due anni a questa parte il mondo del calcio sta convivendo con il problema del covid-19. Perchè non si dovrebbe… - secesecs : Ah, adesso che abbiamo 4 positivi la legav0lley?? finalmente ci rinvia le gare. Che se ne vadano a cagare, se penso… - RSIsport : ?? Casi positivi e quarantene: rinviate due partite dei Lugano Tigers, tra cui il derby con il Massagno #RSISport - lavezzof : Rinviate le prossime due partite dei Lugano Tigers -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviate due

Legiornate di dicembre erano statenonostante una situazione di contagi inferiore di quella odierna. Ricominciare il 14? Non sono in grado di stabilire se sarà possibile" . Altro ...partite Nba, Campionato rimane invariato La variante Omicron rimette in gioco i tornei ... per cui gli artisti non possono partire e dare vita aispettacoli come da programma ' . Armani ...La Techfind San Salvatore Selargius comunica che la gara prevista per sabato 8 gennaio alle 18 contro la Nico Basket Ponte Buggianese non si disputerà per ...ROMA. Come vi avevamo anticipato pochi giorni fa, la cabina di regia istituita dalla Lega Nazionale Dilettanti stamane si è ...