Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo "è dimagrito 6-7 chili, va malissimo". Abbandonerà il gioco senza pagare la penale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A detta di molti era uno dei favoriti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, eppure dovrebbe presto abbandonare il gioco. Parliamo di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni, per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola. Della sua inaspettata scelta ne ha parlato il padre Franco a Fanpage: "Come va? malissimo. Manuel è dimagrito 6 – 7 chili", ha esordito. Poi ha spiegato: "Ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco, andrà via il 14 o il 17 gennaio". Un motivo di salute, ...

