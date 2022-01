(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non ci sono possibilità. La burocrazia e la carenza di fondi nel bilancio della Regione impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro presso l’Ospedale San Pio per 15 operatori socio-sanitari assunti, attraverso una Agenzia interinale, con un contrattoo scaduto lo scorso 31 dicembre. Questo il risultato delpromosso in Sala Giunta a Palazzo Mosti, sede deldi Benevento, tra il sindaco Clemente Mastella, lavoratori e il Direttore amministrativo della struttura ospedaliera, Giovanni Di Santo. Sconcerto e sconforto tra i lavoratori che si aspettavano una risposta meno burocratica e formale da parte del manager. La Regione potrebbe allargare le maglie del proprio bilancio per dare continuità alle prestazioni lavorative di questi operatori? La domanda per ora non ...

Advertising

anteprima24 : ** Fumata nera dopo il #Confronto tra i precari, il #Comune e i vertici del San Pio ** - Avenger74208 : Fumata nera? - carragl : RT @NonEvoluto: #ESCLUSIVA ??Fumata nera durante l'incontro tra @Giacinti9 e Paolo #Maldini. Sarà addio!!! Idea prestito per l'oramai ex gio… - 12Kiz : RT @LucaManinetti: ?? FUMATA NERA dopo l'incontro tra #Giacinti e #MilanFemminile. Addio ad un passo? - General_Bixione : @LucaManinetti La fumata nera si vedrà quando io e il reggimento passeremo al galoppo dalle parti di Ganz -

Ultime Notizie dalla rete : Fumata nera

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Valentina Giacinti viaggia verso il clamoroso addio dal Milan femminile. L'attaccante pronta a restare in Italiatra il Milan femminile e Valentina Giacinti. La bomber rossonera, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, viaggia verso l'addio. L'incontro con la dirigenza rossonera .... Due fazioni in campo si contendono la presidenza e le altre cariche del direttivo dell'associazione culturale che fa riferimento alla popolosa frazione di Villacanale . Impossibile ...Inter-Onana, firma e arrivederci a luglio. Arriverà ovviamente in estate, quando si libererà a parametro zero dagli olandesi dopo le ripetute fumate nere per il rinnovo. L'Inter ...Nel domino giallorosso, poi, Maitland-Niles consentirebbe la cessione in prestito di Calafiori al Cagliari, in attesa del ritorno di Spinazzola Insomma, è un lavoro ai fianchi, sapendo per giunta – Xh ...