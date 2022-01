Covid oggi Basilicata, 943 contagi e zero morti: bollettino 5 dicembre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 943 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 5 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 872 i casi che riguardano residenti, 2.889 il totale di tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 126. I ricoverati per Covid-19 sono 74 (+1) di cui 3 in terapia intensiva: 37 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 7.305. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 7.507 somministrazioni di cui circa 6.800 sono terze dosi. Finora 446.988 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), 413.801 hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 943 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 5 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 872 i casi che riguardano residenti, 2.889 il totale di tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 126. I ricoverati per-19 sono 74 (+1) di cui 3 in terapia intensiva: 37 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 7.305. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 7.507 somministrazioni di cui circa 6.800 sono terze dosi. Finora 446.988 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,8 per cento del totale della popolazione residente in), 413.801 hanno ...

