Tali e Quali, sabato torna la versione Nip del programma di Carlo Conti: ecco chi siederà il giuria (e quali sono gli artisti più imitati) (Di martedì 4 gennaio 2022) Prenderà ufficialmente il via sabato 8 gennaio su Rai Uno il nuovo programma di Carlo Conti Tali e quali, il format in cui saranno le persone comuni a cimentarsi nelle imitazioni di artisti nazionali e non. E’ stato il conduttore stesso a raccontare a Tv Sorrisi e Canzoni cosa vedremo nel corso di queste quattro puntate, quali persone si sono proposte e chi sono solitamente gli artisti più imitati: Ci sono tante persone che a casa si sbizzarriscono con le imitazioni e ci mandano video esilaranti. sono persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere: operai, medici, camerieri, infermieri… Ma sono dei ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 gennaio 2022) Prenderà ufficialmente il via8 gennaio su Rai Uno il nuovodi, il format in cui saranno le persone comuni a cimentarsi nelle imitazioni dinazionali e non. E’ stato il conduttore stesso a raccontare a Tv Sorrisi e Canzoni cosa vedremo nel corso di queste quattro puntate,persone siproposte e chisolitamente glipiù: Citante persone che a casa si sbizzarriscono con le imitazioni e ci mandano video esilaranti.persone che nella vita fanno tutt’altro mestiere: operai, medici, camerieri, infermieri… Madei ...

