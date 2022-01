Quirinale | Gubitosa vice di Conte | “M5s in Senato vuole Mattarella? Conosciamo la sua posizione Se cambia idea | lo sosteniamo”

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Sergioè stato sempre ed è il primo nome che il M5s voterebbe per il”. Ma “tutti la suain merito a un suo secondo mandato”. La discussione sulla linea da tenere in vista della prossime elezione del presidente della Repubblica anima il gruppo 5 stelle e al momento regna la confusione. A confermarlo sono le parole delpresidente M5s Michele, intervenuto dopo che solo ieri il M5s a Palazzo Madama, nel corso di un’assemblea si è espresso a favore del rinnovo del capo dello Stato uscente. Unache però cozza almeno con due fattori:ha detto molto chiaramente che non intende restare al termine del suo “ruolo” e lo stesso Giuseppesta lavorando per una ...

