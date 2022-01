Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson? Ecco tutti i vaccini anti-Covid consigliati per le categorie "estremamente vulnerabili” (Di martedì 4 gennaio 2022) Quale vaccino scegliere tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson? Il Piano vaccini anti Covid-19 (aggiornato al 23 aprile 2021) indica le categorie a rischio, “persone estremamente vulnerabili”,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Quale vaccino scegliere tra? Il Piano-19 (aggiornato al 23 aprile 2021) indica lea rischio, “persone”,...

Advertising

VailatiSergio : RT @LucioMalan: Azini Moderna in picchiata (-7,9%), Pfizer -3,65%, Spiegazione dell'analista di borsa: 'Gli investitori vedono un futuro do… - momasaniello : RT @momasaniello: @Lucil1Luciana “se i vaccini di Pfizer e Moderna in particolare, che sono americane, vengono autorizzati anche per bambin… - momasaniello : @Lucil1Luciana “se i vaccini di Pfizer e Moderna in particolare, che sono americane, vengono autorizzati anche per… - lorenzB59 : @PalaDanyela83 Fatto la terza dose con Moderna dopo le prime due con Pfizer, nessun problema. - ominostanco : @PalaDanyela83 Moderna dopo Pfizer il 24 dicembre.. Nessun effetto eccetto la spalla dolorante per qualche gg -