“Mi dispiace per lui…”. GF Vip, Soleil Sorge non perdona: adesso scoppia il caso Manuel Bortuzzo nella Casa (Di martedì 4 gennaio 2022) Quella del GF Vip 6 di lunedì è stata la puntata che ha visto la spaccatura tra le donne della Casa più spiata d’Italia. Scontri e tensioni che sono culminati in accuse pesanti come quelle che Katia Ricciarelli ha rivolto a Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil Sorge – riferendosi allo scontro con la principessa avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e Katia Ricciarelli replica: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”. Nel commentare ancora con Manila Nazzaro e Soleil Sorge gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la cantante ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. Katia Ricciarelli ne ha avute anche per Miriana Trevisan con la quale ha avuto un acceso confronto in puntata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Quella del GF Vip 6 di lunedì è stata la puntata che ha visto la spaccatura tra le donne dellapiù spiata d’Italia. Scontri e tensioni che sono culminati in accuse pesanti come quelle che Katia Ricciarelli ha rivolto a Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social,– riferendosi allo scontro con la principessa avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e Katia Ricciarelli replica: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”. Nel commentare ancora con Manila Nazzaro egli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la cantante ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. Katia Ricciarelli ne ha avute anche per Miriana Trevisan con la quale ha avuto un acceso confronto in puntata. ...

Advertising

oliodiavvocato : @Iperborea_ Per carità sono amiche ci sta, però mi dispiace per Dayane perché si prenderà tanto hate e non c'entra… - sweextlou : RT @cucchiaia: Mi dispiace siano riusciti a mettervi in testa che se non leggete libri “seri” allora non valete nulla. La lettura dev’esser… - Ilariadic : RT @cucchiaia: Mi dispiace siano riusciti a mettervi in testa che se non leggete libri “seri” allora non valete nulla. La lettura dev’esser… - bakuclovd : @moonyremvs mi dispiace scrivertelo pubblicamente e per messaggio, ma tra noi così non può più funzionare. non mi… - laapotz : RT @cucchiaia: Mi dispiace siano riusciti a mettervi in testa che se non leggete libri “seri” allora non valete nulla. La lettura dev’esser… -