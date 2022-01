La vita in diretta, Stefania Orlando decide di rivelare su Paolo Calissano “Non riusciva più …” (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha lasciato tutti senza parole la prematura scomparsa di Paolo Calissano, l’attore di soli 54 anni trovato privo di vita nella sua casa nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021. E proprio la prima puntata del 2022 de La vita in diretta è stata ampiamente dedicata all’attore scomparso e tra coloro che hanno voluto ricordarlo vi è stata anche Stefania Orlando. La showgirl ha espresso delle bellissime parole per Paolo Calissano e ha fatto anche delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Grande sconforto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Paolo Calissano Sono trascorsi pochi giorni da quando l’attore e conduttore televisivo ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) Ha lasciato tutti senza parole la prematura scomparsa di, l’attore di soli 54 anni trovato privo dinella sua casa nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021. E proprio la prima puntata del 2022 de Lainè stata ampiamente dedicata all’attore scomparso e tra coloro che hanno voluto ricordarlo vi è stata anche. La showgirl ha espresso delle bellissime parole pere ha fatto anche delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Grande sconforto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa diSono trascorsi pochi giorni da quando l’attore e conduttore televisivo ...

Advertising

infoitcultura : Stefania Orlando a La vita in diretta: “Ecco com’era Paolo Calissano” - infoitcultura : La Vita in Diretta, Stefania Orlando: “Calissano? Mia cugina è devastata” - infoitcultura : La vita in diretta, Stefania Orlando decide di rivelare su Paolo Calissano “Non riusciva più …” - infoitcultura : La vita in diretta, Stefania Orlando ricorda Paolo Calissano - Italia_Notizie : La Vita in Diretta, Stefania Orlando e la rivelazione su Paolo Calissano: “Mia cugina Fabiola è disperata, qualcosa… -