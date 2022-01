Covid | picco di casi in Gran Bretagna | oltre 200mila - Nuovo record negativo anche in Francia | 271 686 contagi in 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : Il picco dei contagi dell'ondati di Covid potrebbe arrivare fra 5-10 giorni secondo le analisi di Sebastiani (Cnr).… - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: oltre 200mila #covid - evelynbani : RT @Gabrigrifo1: @Cartabellotta - Azzurra28749827 : Questi vanno avanti senza limiti e chiusure che fa l’Italia ! Hanno ragione! Basta parlare di covid!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco

...per prendere in considerazione nuove restrizioni per tenere a freno il tasso di infezione da, che sull'isola è ora, pro capite, il più alto al mondo. Cipro ha registrato martedì un nuovo...Record in Gran Bretagna dove si è raggiunto ilassoluto da inizio pandemia con per la prima ... 11.507 al 30 dicembre, e anche i reali sono risultati positivi al. Negli Stati Uniti nella ...Domani il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione definitiva sull'estensione del Super green pass sui luoghi di lavoro. Oggi il premier Mario Draghi ha incontrato a ...(Teleborsa) - Il dilagare della variante Omicron fa schizzare i contagi nel mondo. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1 milione di nuovi casi negli Stati Uniti, 300mila in Francia e oltre 200mila.