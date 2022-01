Code, caos e polemiche all'hub vaccinale per l'assalto dei non prenotati: 'Aiuto, mi scade il Green pass' (Di martedì 4 gennaio 2022) ANCONA - Code, caos e tensione al Paolinelli , preso d'assalto da un plotone di non prenotati, in buona parte persone che tentano di anticipare la seconda dose o il booster perché il Green pass è in ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 gennaio 2022) ANCONA -e tensione al Paolinelli , preso d'da un plotone di non, in buona parte persone che tentano di anticipare la seconda dose o il booster perché ilè in ...

unoenessunoe : No #smartworking, nulla per le #scuole, nulla per potenziare la #sanità, coprire i buchi nei #medici di base, il ca… - kumbiaerumba : RT @lvoir: Che caos ?? Se c'era #Conte in tv mandavano in onda h24 le code chilometriche per farsi il tampone, gente che lamentava di non tr… - Vanza70 : @ego_sono Un po' come i giornalisti che vedono code e caos negli hub vaccinali. - Teresa11737221 : Da Natale in poi, esplosa la virulenza, le code alle farmacie sono insostenibili. Ovunque, sempre, persino la notte… - Miki_2313 : RT @repubblica: Covid, corsa ai vaccini: code e caos negli hub di tutta Italia -