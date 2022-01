Rinnovo Bernardeschi, la Juve gioca al ribasso: i dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Rinnovo Bernardeschi: possibile proposta al ribasso da parte della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Tiene sempre banco in casa Juve la questione rinnovi. Non solo Dybala: in scadenza nel prossimo giugno c’è anche Federico Bernardeschi, che ha recentemente cambiato agente passando a Federico Pastorello. La trattativa per il prolungamento dell’esterno è dunque ripartita da zero. Come riportato da gazzetta.it, l’esterno della Juventus sta rendendo bene con Allegri e la dirigenza bianconera non esclude il Rinnovo: il club potrebbe avanzare una proposta al ribasso per riavviare il dialogo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022): possibile proposta alda parte dellantus. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Tiene sempre banco in casala questione rinnovi. Non solo Dybala: in scadenza nel prossimo giugno c’è anche Federico, che ha recentemente cambiato agente passando a Federico Pastorello. La trattativa per il prolungamento dell’esterno è dunque ripartita da zero. Come riportato da gazzetta.it, l’esterno dellantus sta rendendo bene con Allegri e la dirigenza bianconera non esclude il: il club potrebbe avanzare una proposta alper riavviare il dialogo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

