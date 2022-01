Piano di Sorrento, trovato cadavere senza fissa dimora: forse vittima di malore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn mattinata il corpo di un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita in una stradina secondaria di Piano di Sorrento. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni passanti che stavano percorrendo via Cavoniello, percorso pedonale che collega via dei Platani al Corso Italia. L’uomo, Giuseppe Gargiulo, separato, era un senza fissa dimora. Si ipotizza sia stato vittima di un malore. Disposta l’autopsia sul cadavere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn mattinata il corpo di un uomo di 47 anni è statoprivo di vita in una stradina secondaria didi. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni passanti che stavano percorrendo via Cavoniello, percorso pedonale che collega via dei Platani al Corso Italia. L’uomo, Giuseppe Gargiulo, separato, era un. Si ipotizza sia statodi un. Disposta l’autopsia sul. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

