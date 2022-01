Lady D | emergono retroscena clamorosi sui suoi funerali La verità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lady emergono

...della morte diD., sia il giorno delle sue esequie. I National Archives hanno appena pubblicato i documenti, finora riservati, relativi a quel giorno di settembre e gli aneddoti che ne..."Sarebbe una scelta creativa e generosa verso milioni di persone che si sentono personalmente in lutto per la morte diD" scrisse Carr ai collaboratori della regina Elisabetta II, chiedendo il ...Nuovo colpo di scena nella morte di Lady Diana : la Regina non voleva che Elton John cantasse al funerale . A distanza di oltre 20 anni emerge un ...Nuovi documenti tenuti finora segreti emergono sul funerale di Lady Diana. Durante la cerimonia a Westminster Elton John si esibì in una toccante performance, ma secondo fonti ...