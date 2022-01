Bimbo di due anni annega a Torre del Greco, era insieme alla madre: s'indaga. Le testimonianze - choc (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di due anni è morto a Torre del Greco , nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di dueè morto adel, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinierino su quanto accaduto ieri dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - ItalianAirForce : #TrasportoSanitarioUrgente a bordo di un #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare, atterrato poco fa a Ciampino, e deco… - GiovanniRoi : Napoli, bimbo di due anni morto annegato in mare a Torre del Greco. «Gettato in mare dalla mamma». Ma questo dimost… - rep_napoli : Torre del Greco, bimbo di due anni morto in mare: era con la madre. interrogati lei e alcuni testimoni [aggiornamen… -