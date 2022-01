Austria, il suicidio assistito è legale. La nuova legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1 gennaio 2022 in Austria il suicidio assistito è legale. La nuova legge garantisce la protezione penale per chi “aiuta le persone gravemente malate a decidere di morire con dignità” e riconosce, per i pazienti, il diritto di porre fine volontariamente alle loro sofferenze. Al tempo stesso definisce i criteri per accedere al fine vita assistito. Questa possibilità è prevista solo per i pazienti terminali e quelli affetti da gravissime patologie senza possibilità di guarigione che potranno ricevere tramite le farmacie un farmaco letale. I minorenni sono esplicitamente esclusi. Contemporaneamente è previsto l’ampliamento della rete di centri palliativi. La domanda va presentata a un notaio oppure ricorrendo al ‘difensore civico dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dal 1inil. Lagarantisce la protezione penale per chi “aiuta le persone gravemente malate a decidere di morire con dignità” e riconosce, per i pazienti, il diritto di porre fine volontariamente alle loro sofferenze. Al tempo stesso definisce i criteri per accedere al fine vita. Questa possibilità è prevista solo per i pazienti terminali e quelli affetti da gravissime patologie senza possibilità di guarigione che potranno ricevere tramite le farmacie un farmaco letale. I minorenni sono esplicitamente esclusi. Contemporaneamente è previsto l’ampliamento della rete di centri palliativi. La domanda va presentata a un notaio oppure ricorrendo al ‘difensore civico dei ...

Advertising

fattoquotidiano : L'Austria riconosce il diritto delle persone di decidere di porre fine volontariamente alle loro sofferenze - ilpost : In Austria è diventato legale il suicidio assistito - repubblica : In Austria entra in vigore la legge che consente il suicidio assistito - clipnotesit : In Austria è diventato legale il suicidio assistito con una legge che è stata approvata da un’ampia maggioranza in… - Irisamalu : RT @MediasetTgcom24: Austria, entra in vigore la legge sul suicidio assistito: è legale #suicidioassistito -