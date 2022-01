Scopriamo chi ci aggiunge su WhatsApp: alcuni trucchi per tutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Esistono diversi trucchi che riguardano l’app di WhatsApp, attualmente la più utilizzata in campo messaggistica. Questa volta vogliamo evidenziarne uno davvero particolare che ci permetterà di scoprire chi aggiunge il nostro contatto in rubrica. Sono ormai anni che WhatsApp ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, sono davvero molto lontani i tempi dei semplici SMS, ora comunichiamo in modo estremamente veloce, potendo anche scambiarci file, video, immagini, effettuare chiamate, videochiamate e così via. I trucchi per scoprire chi ci aggiunge su WhatsApp Altri consigli, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Un mondo davvero vasto che si ritrova ad essere sempre più aggiornato con interessanti novità tecnologiche e ciò che preme maggiormente agli ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Esistono diversiche riguardano l’app di, attualmente la più utilizzata in campo messaggistica. Questa volta vogliamo evidenziarne uno davvero particolare che ci permetterà di scoprire chiil nostro contatto in rubrica. Sono ormai anni cheha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, sono davvero molto lontani i tempi dei semplici SMS, ora comunichiamo in modo estremamente veloce, potendo anche scambiarci file, video, immagini, effettuare chiamate, videochiamate e così via. Iper scoprire chi cisuAltri consigli, dunque, dopo quelli della scorsa settimana. Un mondo davvero vasto che si ritrova ad essere sempre più aggiornato con interessanti novità tecnologiche e ciò che preme maggiormente agli ...

Advertising

alessandro1846 : RT @val_nos: @federicofubini Voi avete fatto terrorismo ogni giorno contro chi non si vaccina! Ma ora scopriamo che il vaccino sta distrug… - juventibus : RT @juventibus: INDOVINA CHI ?? Per Capodanno vi regaliamo il nostro grande gioco statistico a cura di @Campanelli11. Da un listone di 50 no… - val_nos : @federicofubini Voi avete fatto terrorismo ogni giorno contro chi non si vaccina! Ma ora scopriamo che il vaccino… - milkoscagl : RT @HeinrichTreviri: Un anno fa, tutti (quasi tutti) erano convinti che un solo “vaccino”fosse in grado di immunizzare, chi diceva il contr… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: INDOVINA CHI ?? Per Capodanno vi regaliamo il nostro grande gioco statistico a cura di @Campanelli11. Da un listone di 50 no… -