Calcio: Milan. Ibrahimovic, Rebic e Leao di nuovo in gruppo (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo svedese pronto per giocare dal primo minuto contro la Roma CARNAGO - Buone notizie per Stefano Pioli dopo il primo allenamento del 2022 (ieri si erano presentati a Milanello in sei nonostante il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Lo svedese pronto per giocare dal primo minuto contro la Roma CARNAGO - Buone notizie per Stefano Pioli dopo il primo allenamento del 2022 (ieri si erano presentati aello in sei nonostante il ...

