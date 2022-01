ATP Cup 2022, Russia-Francia 2-1: Medvedev sorpreso da Humbert, il doppio salva i campioni in carica (Di domenica 2 gennaio 2022) Pronostico rispettato, ma con una gran fatica. La Russia campione in carica apre con un successo la propria campagna all’ATP Cup 2022, ma ha avuto necessario bisogno del doppio risolutivo per aver ragione della Francia, sostituta dell’Austria, nella prima partita del girone B, in cui è presente anche l’Italia. campioni in carica che quindi, in attesa degli azzurri, occupano la vetta della classifica del raggruppamento, mentre i transalpini si mangiano le mani per l’opportunità sprecata in doppio, fondamentale in cui apparivano più forti degli avversari. Eppure l’avventura in terra australiana era cominciata nel migliore dei modi, con l’upset di Roman Safiullin ai danni di Arthur Rindercknech; dopo un primo set in cui il servizio del transalpino ha ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Pronostico rispettato, ma con una gran fatica. Lacampione inapre con un successo la propria campagna all’ATP Cup, ma ha avuto necessario bisogno delrisolutivo per aver ragione della, sostituta dell’Austria, nella prima partita del girone B, in cui è presente anche l’Italia.inche quindi, in attesa degli azzurri, occupano la vetta della classifica del raggruppamento, mentre i transalpini si mangiano le mani per l’opportunità sprecata in, fondamentale in cui apparivano più forti degli avversari. Eppure l’avventura in terra australiana era cominciata nel migliore dei modi, con l’upset di Roman Safiullin ai danni di Arthur Rindercknech; dopo un primo set in cui il servizio del transalpino ha ...

