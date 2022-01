(Di sabato 1 gennaio 2022) Aldiuna commedia tutta al femminile: “al” con Alessandra Lagana’, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani dal 4 al 23 gennaio. “al”:donne di oggi e di ieri Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Aldiin scena,

Advertising

giovannizambito : - ildiscorso : Al Teatro Manzoni di Roma “Tempo al Tempo” dal 4 al 23 gennaio 2022 - capitanotennis : - MENUETTOit : #Food e #Music: Monza, capodanno a teatro: Mogol al Manzoni, il Binario 7 raddoppia, Gran galà al Villoresi ... - Dimsuonosoft : RT @TeatroManzoni: Dal 4 al 16 gennaio torna in scena nel nostro teatro @VincenzoSalemm2 con #NapoletanoEFammeNaPizza in cui ci racconterà… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Manzoni

AbitareaRoma

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti di Scusa ma sono in riunione, ti posso richiamare? al, un'attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci ...BIGLIETTI: Poltronissima Prestige 35,00 - Poltronissima 32,00 - Poltrona 23,00 Poltronissima under 26 15,50 IlVia42 - 20121 Milano Tel. 02 7636901 Fax 02 76005471 ph fonte ...Capodanno con un posto a teatro tra musica e maschere a Monza. Ecco il programma al Manzoni, al Binario 7 (doppia proposta) e al Villoresi. Capodanno con un posto a teatro tra musica e maschere affasc ...Appuntamento d’eccezion stasera (ore 21) al Teatro Manzoni di Pistoia nell’ambito del programma di "Natale in città", promosso da Associazione Teatrale Pistoiese, Comune di Pistoia e Fondazione Caript ...