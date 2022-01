Il ct della Nigeria: «Osimhen ci ha supplicato di non partire per la Coppa d’Africa» (Di sabato 1 gennaio 2022) Il commissario tecnico della Nigeria, Augustine Eguavoen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nff tv parlando di Victor Osimhen e della sua esclusione dai convocati della Nazionale per la Coppa d’Africa. «È un peccato che non ci sarà. Ha praticamente supplicato e ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Mi ha detto: ‘Devi capire che non sto bene. Non voglio andare in Coppa d’Africa e non dare il 100%’. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa. Osimhen deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Il commissario tecnico, Augustine Eguavoen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nff tv parlando di Victorsua esclusione dai convocatiNazionale per la. «È un peccato che non ci sarà. Ha praticamentee ho potuto comprendere le ragioni. Abbiamo provato per ore. Quando abbiamo parlato, era deluso. Mi ha detto: ‘Devi capire che non sto bene. Non voglio andare ine non dare il 100%’. Gli ho dato qualche ora per pensarci ma la situazione è stata la stessa.deve fare delle valutazioni sul suo infortunio, abbiamo alla fine deciso di lasciar perdere». L'articolo ilNapolista.

