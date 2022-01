"Casa distrutta", come l'hanno ridotta a Capodanno: Gfvip, la regia censura l'incidente pericolosissimo | Video (Di sabato 1 gennaio 2022) Ci hanno dato dentro per Capodanno i concorrenti del Grande Fratello Vip, che a tratti hanno perso i freni inibitori. Tanto che a un certo punto Soleil Sorge è finita accidentalmente contro una vetrata e l'ha completamente mandata in frantumi, ma non sembra essersene preoccupata minimamente, dato che ha continuato a ballare come se nulla fosse. Gli altri concorrenti sono rimasti invece piuttosto shoccati dall'accaduto, dato che Soleil ha rischiato seriamente di farsi male. La scena dell'impatto non è stata ripresa direttamente dalle telecamere, ma si è sentito il rumore e poco dopo si è visto nell'inquadratura cosa successo a una delle porte di vetro che separano la veranda dal giardino. Un Capodanno col brivido, per fortuna senza conseguenze fisiche per i vipponi del Grande Fratello: loro sì ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Cidato dentro peri concorrenti del Grande Fratello Vip, che a trattiperso i freni inibitori. Tanto che a un certo punto Soleil Sorge è finita accidentalmente contro una vetrata e l'ha completamente mandata in frantumi, ma non sembra essersene preoccupata minimamente, dato che ha continuato a ballarese nulla fosse. Gli altri concorrenti sono rimasti invece piuttosto shoccati dall'accaduto, dato che Soleil ha rischiato seriamente di farsi male. La scena dell'impatto non è stata ripresa direttamente dalle telecamere, ma si è sentito il rumore e poco dopo si è visto nell'inquadratura cosa successo a una delle porte di vetro che separano la veranda dal giardino. Uncol brivido, per fortuna senza conseguenze fisiche per i vipponi del Grande Fratello: loro sì ...

