Addio a Fulvio Damiani | un pezzo di storia della Rai

Advertising

LaStampa : Addio a Fulvio Damiani, volto noto fra i giornalisti del Tg1, aveva 87 anni - Tullia01 : RT @LaStampa: Addio a Fulvio Damiani, volto noto fra i giornalisti del Tg1, aveva 87 anni - Tullia01 : RT @msn_italia: Addio a Fulvio Damiani, volto noto fra i giornalisti del Tg1, aveva 87 anni - ZenatiDavide : Addio a Fulvio Damiani, volto noto fra i giornalisti del Tg1, aveva 87 anni: È morto ieri, all'età di 87 anni, Fulv… - summa57 : RT @HuffPostItalia: Addio a Fulvio Damiani, una vita da giornalista politico del Tg1 -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Fulvio

Damiani, Rip", scrive su Twitter Clemente Mimun. "Questo brutto 2021 si chiude con un altro lutto per la famiglia della #RAI. Se n'è andato #FulvioDamiani, un maestro nel racconto della ...È morto Fulvio Damiani (foto), a lungo giornalista politico del Tg1. Nato a Firenze 87 anni fa, una laurea in Scienze sociali e politiche, allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori, si era semp ...Nato a Firenze 87 anni fa, una laurea in Scienze sociali e politiche, allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori ...