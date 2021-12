Scopre di essere positiva al Covid in volo: è costretta a farsi il viaggio nel bagno dell’aereo (video) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ore in un bagno di un aereo. Auto-isolamento volontario. È la storia che ai tempi del Covid vede protagonista un’insegnante statunitense che ha raccontato di aver scoperto di essere positiva al coronavirus?su un volo da Chicago a Reykjavik. “Un’esperienza pazzesca”, come lei stessa l’ha definita alla Nbc. positiva in volo: la soluzione senza precedenti Una storia cominciata una decina di giorni fa. Sul volo Marisa Fotieo, del Michigan, ha iniziato a sentire mal di gola. Era già passata più di un’ora dal decollo. Vaccinata contro il Covid anche con la dose ‘booster’, riporta la Cnn, ha raccontato di essersi subito allarmata. Ha usato un kit per un test fai da te che aveva con sé. Al risultato positivo, è rimasta nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ore in undi un aereo. Auto-isolamentontario. È la storia che ai tempi delvede protagonista un’insegnante statunitense che ha raccontato di aver scoperto dial coronavirus?su unda Chicago a Reykjavik. “Un’esperienza pazzesca”, come lei stessa l’ha definita alla Nbc.in: la soluzione senza precedenti Una storia cominciata una decina di giorni fa. SulMarisa Fotieo, del Michigan, ha iniziato a sentire mal di gola. Era già passata più di un’ora dal decollo. Vaccinata contro ilanche con la dose ‘booster’, riporta la Cnn, ha raccontato di essersi subito allarmata. Ha usato un kit per un test fai da te che aveva con sé. Al risultato positivo, è rimasta nel ...

