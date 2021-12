Paolo Calissano era morto da due giorni: ipotesi overdose da farmaci (Di venerdì 31 dicembre 2021) Era morto da almeno due giorni Paolo Calissano, l'attore trovato privo di vita nella sua abitazione alla Balduina, a Roma, nella serata del 30 dicembre.Come riporta Leggi su today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Erada almeno due, l'attore trovato privo di vita nella sua abitazione alla Balduina, a Roma, nella serata del 30 dicembre.Come riporta

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - Kaisha1890 : RT @ZeroGruppo: Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano A 'nvedi come balla Nando - 24Trends_Italia : 1. Notte di Capodanno - 500mille+ 2. Paolo Calissano - 500mille+ 3. 2022 - 10mille+ 4. Point Break - 10mille+ 5. Es… -