E’ morto Paolo Calissano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano Intorno alle 23.00 di ieri, giovedì 30 dicembre 2021, l’attore Paolo Calissano è stato ritrovato morto nel suo appartamento a Roma, quartiere Balduina. A dare l’allarme al 112 pare sia stata la compagna ed il corpo è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto. Da una prima ricostruzione, come riporta Repubblica, potrebbe trattarsi di una overdose da farmaci, perchè in cucina e in camera da letto sono state rinvenute diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Ancora da appurare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario: la salma si trova adesso all’obitorio dell’Ospedale Gemelli. Calissano soffriva da anni di una forma di depressione, probabilmente scaturita dagli eventi che lo hanno trasformato da uno dei volti di punta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021)Intorno alle 23.00 di ieri, giovedì 30 dicembre 2021, l’attoreè stato ritrovatonel suo appartamento a Roma, quartiere Balduina. A dare l’allarme al 112 pare sia stata la compagna ed il corpo è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine, intervenute sul posto. Da una prima ricostruzione, come riporta Repubblica, potrebbe trattarsi di una overdose da farmaci, perchè in cucina e in camera da letto sono state rinvenute diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Ancora da appurare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario: la salma si trova adesso all’obitorio dell’Ospedale Gemelli.soffriva da anni di una forma di depressione, probabilmente scaturita dagli eventi che lo hanno trasformato da uno dei volti di punta ...

