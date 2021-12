Covid | il professor Garattini | “Nuove regole? Scelte politiche | non scientifiche Mi aspettavo più severità A volte manca il coraggio di scelte impopolari”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) A ormai due anni dalla scoperta che un virus un tempo sconosciuto provoca polmoniti devastanti potrebbe essere il momento di “decisioni”, di fare come Olanda e Germania che hanno scelto il lockdown dei non vaccinati e valutare davvero l’obbligo vaccinale anche come “ultima spiaggia”. Silvio, farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri, appare deluso dalle ultime iniziative del governo per contenere la pandemia: “Io midi più, più: sono decisioni, non”. Allo scienziato abbiamo anche chiesto cosa pensa della corsa ai farmaci antivirali tanto attesi. Sono costosi e chissà quanto veramente utili ad arginare lo “tsunami” Omicron e Delta temuto dall’Oms. Gli antivirali sviluppati da Merck e Pfizer (solo il secondo è stato ...

Advertising

Open_gol : Il professor Cacopardo trascorrerà il Capodanno in corsia visto che gran parte dei medici sono in quarantena. A Ope… - MiTomorrow : Intervista esclusiva con il professor Bassetti che fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica ?? #Bassetti… - dmraskell : #nogreenpassobbligatorio Rosa Parks, il CLN, chi altro vorrà scomodare il professor Mattei prima di salire sul tram… - PierDiRienzo : RT @MiTomorrow: Intervista esclusiva con il professor Galli che fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica ?? #Omicron https://t… - MiTomorrow : Intervista esclusiva con il professor Galli che fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica ?? #Omicron -

Ultime Notizie dalla rete : Covid professor

Il Fatto Quotidiano

Decisioni contro la scienza: è quelle che ha preso il governo secondo ilAndrea Crisanti , molto critico riguardo, ad esempio, la decisione di abolire la ...risolvere il problema del". ...E durante il picco è stato notato solo un aumento marginale dei decessi per. Insomma: cifre ... guidato dalNeil Ferguson. I ricoveri di almeno un giorno sono stati tra il 40% e il 45% ...Elisabetta Gramolini - Green pass rafforzato anche per sciare all’aperto o per salire sui mezzi pubblici. Alla fine il governo ha deciso: la stretta per i ...Elisabetta Gramolini - Green pass rafforzato anche per sciare all’aperto o per salire sui mezzi pubblici. Alla fine il governo ha deciso: la stretta per i ...