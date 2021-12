Tra ribellione e follia: le donne da rinchiudere (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’era una volta, neanche troppo tempo fa, una donna capricciosa, loquace e indomabile. Quella donna era anche definita impertinente e smorfiosa, troppo esuberante per quel tempo, per quei canoni di ideale e perversa perfezione imposti dal regime. Ma quella donna non era sola. Insieme a lei c’erano anche tutte le altre che non sapevano, o non volevano, adattarsi ai dettami del fascismo, che non rispettavano i doveri a loro imposti alla società. E tutte condividevano lo stesso destino: trascorrere i loro giorni all’interno di un manicomio. donne e manicomi: il tragico fil rouge della ribellione Quello delle donne internate all’interno dei manicomi durante il regime fascista è uno dei capitoli più neri della storia, la nostra. Libri e documentari raccontano tutta la verità che si nasconde dietro gli episodi del ventennio che per troppo ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’era una volta, neanche troppo tempo fa, una donna capricciosa, loquace e indomabile. Quella donna era anche definita impertinente e smorfiosa, troppo esuberante per quel tempo, per quei canoni di ideale e perversa perfezione imposti dal regime. Ma quella donna non era sola. Insieme a lei c’erano anche tutte le altre che non sapevano, o non volevano, adattarsi ai dettami del fascismo, che non rispettavano i doveri a loro imposti alla società. E tutte condividevano lo stesso destino: trascorrere i loro giorni all’interno di un manicomio.e manicomi: il tragico fil rouge dellaQuello delleinternate all’interno dei manicomi durante il regime fascista è uno dei capitoli più neri della storia, la nostra. Libri e documentari raccontano tutta la verità che si nasconde dietro gli episodi del ventennio che per troppo ...

