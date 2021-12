'Gravi' condizioni per Gigi D'Alessio: "Positivo al Covid" - Ecco come sta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Anche Gigi D'Alessio è Positivo al Covid. Al giorno d'oggi, il negativo è meno comune nei social network rispetto al Positivo. Soprattutto con i prossimi eventi di Capodanno, molti VIP passano attraverso un tampone per partecipare ai programmi, scoprendo di essere positivi. Gigi D'Alessio sarà assente dal capodanno di Rai Uno dove è stato annunciato nei giorni scorsi. L'anno in arrivo, guidato come sempre da Amadeus, ha cominciato a perdere canzoni oggi, come si è fatto da ieri, a quello con Canale 5. Capodanno in Musica Mediaset ha perso prima Albano, Positivo al Covid, e oggi anche Pio e Amedeo, anche lui in quarantena. Cominciano a spuntare anche i risultati dei tamponi canora di Capodanno di Rai ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021) AncheD'al. Al giorno d'oggi, il negativo è meno comune nei social network rispetto al. Soprattutto con i prossimi eventi di Capodanno, molti VIP passano attraverso un tampone per partecipare ai programmi, scoprendo di essere positivi.D'sarà assente dal capodanno di Rai Uno dove è stato annunciato nei giorni scorsi. L'anno in arrivo, guidatosempre da Amadeus, ha cominciato a perdere canzoni oggi,si è fatto da ieri, a quello con Canale 5. Capodanno in Musica Mediaset ha perso prima Albano,al, e oggi anche Pio e Amedeo, anche lui in quarantena. Cominciano a spuntare anche i risultati dei tamponi canora di Capodanno di Rai ...

Advertising

primogiornale : È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento l'operaio edile che oggi, poco dopo le 15 a Ve… - MuredduGiovanni : RT @liliaragnar: #Uk Bojo ha affermato che ' 90%' delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva non hanno ricevuto la 3* dose I… - RosarioJust_ : @milanro97 @sportface2016 @clarence_von Ho 2 vaccinazioni e ho preso il covid, la gente non ha ancora capito che qu… - lilith975 : RT @liliaragnar: #Uk Bojo ha affermato che ' 90%' delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva non hanno ricevuto la 3* dose I… - Piero42395724 : RT @liliaragnar: #Uk Bojo ha affermato che ' 90%' delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva non hanno ricevuto la 3* dose I… -