Catania, il sindaco Pogliese tuona: “Tempo scaduto! Assumetevi le colpe e pagate” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Segnale forte da parte del sindaco della città di Catania verso la Sigi, compagnia proprietaria del club etneo. La squadra rischia la radiazione dal campionato attuale di Serie C Leggi su mediagol (Di giovedì 30 dicembre 2021) Segnale forte da parte deldella città diverso la Sigi, compagnia proprietaria del club etneo. La squadra rischia la radiazione dal campionato attuale di Serie C

Advertising

Mediagol : Catania, il sindaco Pogliese tuona: “Tempo scaduto! Assumetevi le colpe e pagate” - ILOVEPACALCIO : Sindaco Catania: «Sigi, non c’è più tempo. Versare quanto serve è un preciso dovere» - Ilovepalermocalcio - corradone91 : RT @bennygiardina: Il sindaco di #Catania si appella alla SiGi (proprietaria dell'ormai fallito club etneo) per versare i 600 mila euro nec… - MarcoR222 : RT @bennygiardina: Il sindaco di #Catania si appella alla SiGi (proprietaria dell'ormai fallito club etneo) per versare i 600 mila euro nec… - bennygiardina : Il sindaco di #Catania si appella alla SiGi (proprietaria dell'ormai fallito club etneo) per versare i 600 mila eur… -