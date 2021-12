“Sono positivo al tampone”. Covid, l’attore contagiato dalla collega (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Volevo solo che lo sapeste da me, Sono risultato positivo. I miei sintomi Sono quelli di un raffreddore. Ho la gola graffiata e un po’ di naso che cola, ma sto bene. E farò tutto il possibile per stare meglio il prima possibile”. Con queste parole e un videi pubblicato sui suoi social network, l’attore ha scelto di annunciare di avere contratto il Covid-19. “Non appena sarò guarito tornerò sul palco, direttamente a River City. Per favore, state al sicuro. Siate sani, siate prudenti”, ha detto ancora l’attore, che al momento sta trascorrendo la quarantena a casa. Covid, l’attore positivo al tampone: l’annuncio sui social Hugh Jackman è vaccinato e ha ricevuto il booster all’inizio di dicembre ma è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Volevo solo che lo sapeste da me,risultato. I miei sintomiquelli di un raffreddore. Ho la gola graffiata e un po’ di naso che cola, ma sto bene. E farò tutto il possibile per stare meglio il prima possibile”. Con queste parole e un videi pubblicato sui suoi social network,ha scelto di annunciare di avere contratto il-19. “Non appena sarò guarito tornerò sul palco, direttamente a River City. Per favore, state al sicuro. Siate sani, siate prudenti”, ha detto ancora, che al momento sta trascorrendo la quarantena a casa.al: l’annuncio sui social Hugh Jackman è vaccinato e ha ricevuto il booster all’inizio di dicembre ma è ...

Advertising

GiovaQuez : Regioni al Governo: cambiare il sistema del contact tracing, azzerando la quarantena per i vaccinati con booster ch… - Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - diteloconifior1 : @maiocchirosanna Si sono appesi da soli? (lettura in positivo, si fa per dire)... - enzono16 : RT @SkySport: Atletica, Filippo Tortu sui social: 'Sono positivo al Covid-19' #Covid19 #Coronavirus #SkySport #SkyAtletica #Atletica https:… - Simonemalvoni : RT @MMaXXprIIme: Jovanotti positivo al Covid: 'I tamponi rapidi non sono così efficaci' Invece farsi 3 dosi di vaccino si, sono efficaci??… -