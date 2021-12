Serie A, rivoluzione Inter: guai in vista per la Juventus? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Inter è pronta a monopolizzare la Serie A; ecco la notizia che potrebbe cambiare completamente il futuro del campionato italiano. Inter (Lapresse)La Serie A è in pausa fino al prossimo sei gennaio quando il calendario metterà di fronte Milan-Roma e Juventus-Napoli, due big match decisamente importanti ai fine della classifica. Dopo diciannove giornate e in attesa di rivedere le squadre scendere in campo, si possono trarre le prime conclusioni. La conferma arriva dall’Inter; i nerazzurri, nonostante quanto successo nel mercato con le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku, hanno dimostrato, per certi versi anche in maniera sorprendente, di essere ancora la squadra da battere. Inzaghi è riuscito a fare un lavoro eccezionale e, dal punto di vista del gioco, la sua ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’è pronta a monopolizzare laA; ecco la notizia che potrebbe cambiare completamente il futuro del campionato italiano.(Lapresse)LaA è in pausa fino al prossimo sei gennaio quando il calendario metterà di fronte Milan-Roma e-Napoli, due big match decisamente importanti ai fine della classifica. Dopo diciannove giornate e in attesa di rivedere le squadre scendere in campo, si possono trarre le prime conclusioni. La conferma arriva dall’; i nerazzurri, nonostante quanto successo nel mercato con le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku, hanno dimostrato, per certi versi anche in maniera sorprendente, di essere ancora la squadra da battere. Inzaghi è riuscito a fare un lavoro eccezionale e, dal punto didel gioco, la sua ...

Advertising

ilfoglio_it : Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è saltato quell’equilibrio che il sistema calcio deve mantenere t… - AndreaMarretti : RT @ilfoglio_it: Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è saltato quell’equilibrio che il sistema calcio deve mantenere tra gli… - calciotoscano : RT @ilfoglio_it: Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è saltato quell’equilibrio che il sistema calcio deve mantenere tra gli… - andtrap : RT @ilfoglio_it: Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è saltato quell’equilibrio che il sistema calcio deve mantenere tra gli… - ilfoglio_it : Per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è saltato quell’equilibrio che il sistema calcio deve mantenere t… -