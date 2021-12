Regioni in pressing. "Stop quarantena ai vaccinati 3 volte". Ma il Cts fa muro, possibili i 5 giorni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'azzeramento della quarantena per il ministero della Salute è escluso. Troppo rischioso secondo i tecnici e gli esperti Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'azzeramento dellaper il ministero della Salute è escluso. Troppo rischioso secondo i tecnici e gli esperti

Ultime Notizie dalla rete : Regioni pressing Regioni in pressing per azzerare la quarantena per i vaccinati. Attesa decisione del Cts Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. I governatori intanto avanzano le loro richieste: azzeramento della quarantena ma obbligo di Ffp2 e autosorveglianza ...

Covid, Regioni in pressing. Obiettivo: ridurre la quarantena per i vaccinati Covid e quarantena : mentre si aspetta il responso del comitato tecnico scientifico - convocato per domani mattina alle 11 - , le Regioni vanno in pressing. Il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, riunirà i governatori un'ora e mezzo prima, alle 9.30. E si parlerà sempre di regole e isolamento, l'argomento che è al ...

Covid, Regioni in pressing. Obiettivo: ridurre (o azzerare) la quarantena per i vaccinati QUOTIDIANO NAZIONALE Covid, Regioni in pressing. Obiettivo: ridurre la quarantena per i vaccinati L'ambizione: sposare il modello Usa, niente isolamento per chi ha fatto la terza dose. Emilia Romagna e Toscana: test rapidi sufficienti per la diagnosi. Ma quale delle due ipotesi vogliono davvero i ...

Quarantena breve Covid: ipotesi taglio dei giorni Convocato per mercoledì 29 il Cts per decidere se accorciare i tempi per i vaccinati. Ecco come funziona ora e cosa potrebbe cambiare ...

