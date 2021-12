Progettato un disco volante per la luna

Leggi su notiziepress

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un veicolo in grado di levitare, la cui forma ricorda quella dei veicoli spaziali extraterrestri a forma dicosì comuni nella fantascienza, potrebbe fluttuare a bassa quota sulla superficie dellae di altri corpi senza atmosfera sfruttando un fenomeno fisico.Senza un'atmosfera, lae altri corpi senza aria, come gli asteroidi, possono costruire un campo elettrico sulla loro superficie attraverso l'esposizione diretta al Sole e al plasma circostante. Sulla, questa carica superficiale è abbastanza forte da far levitare la polvere a più di un metro dal suolo, nello stesso modo in cui l'elettricità statica può far drizzare i capelli a una persona. Gli ingegneri della NASA e di altre istituzioni hanno proposto di approfittare di questa carica naturale sulle ...