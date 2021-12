Pompei, restauro per lo scheletro del cavallo da Maiuri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo scheletro di un cavallo rinvenuto nel 1938 in un ambiente della antica città di Pompei è oggetto di un progetto di restauro e valorizzazione a cura del Parco archeologico di Pompei, finalizzato al recupero e alla tutela del reperto. Una volta restaurato e consolidato grazie al rilievo laser scanner dello scheletro, sarà realizzato un modello in 3d per ipovedenti in vista di un nuovo allestimento in situ accessibile e inclusivo. Lo scheletro dell’animale, un cavallo alto 1mt e 34 al garrese, utilizzato per il trasporto delle merci per il traino, venne rinvenuto da Amedeo Maiuri nel 1938 durante lo scavo in un’area a sud di via dell’abbondanza. In quella che fu identificata come una stalla, emerse dapprima una struttura quadrata in ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lodi unrinvenuto nel 1938 in un ambiente della antica città diè oggetto di un progetto die valorizzazione a cura del Parco archeologico di, finalizzato al recupero e alla tutela del reperto. Una volta restaurato e consolidato grazie al rilievo laser scanner dello, sarà realizzato un modello in 3d per ipovedenti in vista di un nuovo allestimento in situ accessibile e inclusivo. Lodell’animale, unalto 1mt e 34 al garrese, utilizzato per il trasporto delle merci per il traino, venne rinvenuto da Amedeonel 1938 durante lo scavo in un’area a sud di via dell’abbondanza. In quella che fu identificata come una stalla, emerse dapprima una struttura quadrata in ...

